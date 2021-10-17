شاهد .. بظهور مذهل .. سلاف فواخرجي بصور إغراء في إطلالة جريئة للغاية - بالصور

انت الان تتابع خبر بظهور مذهل .. سلاف فواخرجي بصور إغراء في إطلالة جريئة للغاية - بالصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت حسابات عديدة بمنصات السوشال ميديا، صورة إغراء جريئة للنجمة السورية سلاف فواخرجي، خطفت بها أنظار الجمهور.

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وارفقت هذه الحسابات التي تحمل بعضها اسم نجمة مسلسل شارع شيكاغو، الصورة بعناوين وتعليقات تتغنى بجمال وانوثة سلاف فواخرجي، وتبدي إعجابها بجرأة إطلالتها.

وظهرت الفنانة السورية، في الصورة المتداولة، مرتديةً حمالة الصدر فقط في نصفها الأعلى الذي التقطته عدسة مصورها، مما كشف عن صدرها بالكامل واجزاء من نهديها البارزين.

واستعرضت فواخرجي، من خلال الصورة، مفاتنها البارزة وجمالها الساحر، بجرأة كبيرة، أثارت إنبهار جمهور السوشال ميديا، وجعلت الكثير من المتابعين يتحرشون بها بطريقة خادشة للحياء.

واختارت نجمة "شارع شيكاغو" تسريحة شعر ناعمة باللون البني معقودة وسط رأسها، ومكياجا خفيفاً على ملامحها الجميلة والرقيقة، تناسب مع بشرتها وقوامها وإطلالتها الأنيقة والجريئة.

وفي صور أخرى أطلت بفستان شفاف يظهر حمالة الصدر ومعظم أجزاء جسدها.

وكانت سلاف فواخرجي قد كشفت في وقت سابق لـ CNN بالعربية إنها ستتوجه إلى مصر قريباً، لتصوير فيلم روائي سينمائي، مع المخرج الشاب عادل عبد العظيم، تحت عنوان "قبّاني في العزل"، ويتناول مرحلة الحجر المنزلي التي عاشتها البشرية في مواجهة جائحة كورونا، ومدى تأثير ذلك على قراراتنا، وعواطفنا التي تعرضت بدورها للحجر.ووصفت النجمة السورية، فكرة الفيلم بـ "الرقيقة، والجميلة"، وانها تحمل تحية لذكرى الشاعر السوري الراحل نزار قباني.

كما كشفت فواخرجي عن تحضيراتها أيضاً للدخول في تصوير مسلسل مصري مؤلف من 10 حلقات، بينما تقرأ حالياً نصّي عملين (من 30 حلقة) أحدهما سوري والآخر مصري، لكن لم تتخذ قرارًا بعد بشأنهما.

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