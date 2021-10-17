شاهد .. السعودية رهف القحطاني تثير الجدل بعد تجمع الشباب حولها .. اتفرج

انت الان تتابع خبر السعودية رهف القحطاني تثير الجدل بعد تجمع الشباب حولها .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/17 الساعة 06:30 مساءً | (هبه الوهالي)

أثارت المدونة السعودية رهف القحطاني، حالة من الجدل بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه داخل أحد المحلات التجارية في المملكة العربية السعودية، رفقة طفل صغير، بينما تطلب من صاحب المحل التجاري إغلاق بابه نتيجة تجمع عدد كبير من الشباب خلف الباب الزجاجي للمحل التجاري.

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وانتشر مقطع الفيديو بشكل كبير على صفحات النشطاء، وصفحات الفن والمشاهير على موقع انستغرام، وجاءت الكثير من التعليقات السلبية على الفيديو، واستهجن البعض تجمع الشباب بهذه الطريقة حول مشهورة مواقع التواصل، ومنهم من اتهمها بتلفيق مقطع الفيديو بالاتفاق مع الشباب لتتصدر الترند.

رهف القحطاني مشهورة مواقع التواصل سعودية الجنسية، اشتهرت من خلال منصة سناب شات، وتبث فيديوهاتها اليومية، بإسلوب كوميدي، ما جذب عدد كبير من المتابعين، وذلك لأن المحتوى الذي تقدمه جديد وفريد ومميز، وتلقب هند القحطاني

ب"وذ نكهة"، بسبب الفيديو الكوميدي المنتشر لها وهي تطلب المشروب قائلة:"أبغاه وذ نكهة الفراولة"، وهي الجملة التي علقت في أذهان الجمهور وتم تداولها بشكل كبير وساعدت في شهرة رهف القحطاني.

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