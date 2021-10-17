شاهد .. الصاروخ انفجر – هيفاء وهبي مولعاها في دبي : اتفرج

انت الان تتابع خبر الصاروخ انفجر – هيفاء وهبي مولعاها في دبي : اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - و ظهرت هيفاء وهبى ، من دبي و هي ترتدي بشكيرا ، وهو ما جعل إطلالتها مثيرة وجريئة.

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وعلقت هيفاء وهبي علي الصورة قائلة:” صباح الخير علي الناس الغير “.

يذكر أن أخر أغاني هيفاء وهبي، هو كليب “لو كنت” بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، وطرحته في 14 يونيو الماضي عبر موقع “يوتيوب”، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.

كان آخر أعمال هيفاء وهبي الدرامية هو مسلسل “أسود فاتح” بطولة معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، وعُرض المسلسل عبر منصة “اتفرج vip” في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

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