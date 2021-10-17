شاهد .. اتفرج.. سي السيد النجم تامر حسني يتعرض لموقف غريب ويثير دهشتة على مسرح المنارة!

انت الان تتابع خبر اتفرج.. سي السيد النجم تامر حسني يتعرض لموقف غريب ويثير دهشتة على مسرح المنارة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/17 الساعة 08:00 مساءً | (هبه الوهالي)

أحيا النجم تامر حسني، حفلًا أسطوريًّا بكل المقاييس، الخميس الماضي، بأرض المنارة، حيث شهد الحفل حضور جماهيري ضخم بحضور 150 ألف شخص، إذ يعتبر الحفل من أكبر الحفلات في تاريخ مصر.



وأشعل تامر حسني مسرح الحفل، كعادته، وسط حماس الجمهور وتصفيقهم الذي لم ينقطع، وغنى تامر ثلاث ساعات وسط محبة عارمة من جماهيره ومحبينه من جميع أنحاء مصر والوطن العربي.21162181

وتعرض "تامر" لموقف غريب على المسرح، حيث انهالت عليه بعض الملابس من قبل الجمهور كـ"هدية" له. هذا الموقف دفع تامر إلى الاندهاش بينما أشار "إيه الهدوم دي ودول غسيل ومكواة ولا إيه".



وأثبت النجم تامر حسني، من خلال فنه، وجماهيريته أنه من العناصر الفنية الجاذبة للسياحة إلى مصر حيث سجلت رحلات الطيران في هذا الأسبوع أعداد كبيرة من خارج البلاد من أجل حفل الفنان تامر حسني والذين جاءوا خصيصا لحضور حفله كالعادة.



عروض استعراضية وقدم تامر حسنى عروض استعراضية مبهرة على المسرح أذهلت الحضور، وقدم العديد من أغانيه الشهيرة الإيجابية والحماسية التي تحث الشباب على النجاح والطموح وتحمل الصعاب، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل كبير.



فيلم مش أنا يذكر أن “مش أنا” آخر أفلام تامر حسني وتم طرحه في يونيو الماضي بالسينمات وحقق نجاحًا وإيرادات مرتفعة.

وتدور أحداث الفيلم حول حالة نفسية تصيب "حسن"، والذي يجسده الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي التي تجسد دورها الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها.

أبطال فيلم مش أنا وفيلم "مش أنا" يشارك في بطولته مع تامر

حسني عدد كبير من الفنانين، منهم: ماجد الكدواني، وسوسن بدر، وحلا شيحة، وآخرون، والفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، ومونتاج عمرو عاكف وإسلام عاكف، وإخراج سارة وفيق، والفيلم إنتاج مشترك بين شركة سينرجي وحسام حسني وأحمد دسوقي.21162181