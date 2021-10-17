شاهد .. كأنها حورية من الجنة. إبنة مصطفى الآغا تلفت إنتباه الجمهور بسبب ملامحها الأوروبية

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/17 الساعة 08:30 مساءً | (مايا)

لفتت ناتالي إبنة الإعلامي السوري مصطفى الآغا إنتباه الجمهور إلى جمالها وملامحها الأوروبية، وذلك في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الخاصة على تويتر إحتفالاً بعيد ميلادها.

وتضمن الفيديو الذي نشره الآغا صوراً مجمعة لإبنته ناتالي على أغنام أغنية “غنوا لحبيبي” للفنان السعودي عبد المجيد عبد الله، وأرفق الفيديو بتعليق كتب فيه:”كل عام وانت الحب، ناتالي الآغاوقد تفاعل المتابعون مع إطلالة إبنة مصطفى الآغا هذه، إذ أثنوا على جمالها، متمنين لها دوام الصحة والسعادة82578925