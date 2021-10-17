شاهد .. اتفرج اللحظة التي انهارت فيها إيمي سمير غانم بعد زيارة قبر والديها.. والجمهور يهاجم حسن الرداد: ناكر للجميل

انت الان تتابع خبر اتفرج اللحظة التي انهارت فيها إيمي سمير غانم بعد زيارة قبر والديها.. والجمهور يهاجم حسن الرداد: ناكر للجميل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/17 الساعة 07:30 مساءً | (هبه الوهالي)

زارت الفنانة ايمي سمير غانم قبر والديها في مدفن «عائلة غانم»، بمقابر الوفاء والأمل ، حيث توفيت والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، السبت 7 أغسطس، بعد معاناة طويلة مع المرض، لتلحق بزوجها الفنان سمير غانم الذي توفي في 20 مايو الماضي.

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ونشرت ايمي مقطع فيديو عبر حسابها علي انستجرام من أمام قبر والديها وعلقت قائلة "رب ارحمهما كما ربياني صغيرا"

وأثارت هذه الصور التي نشرتها إيمي تعاطف الجمهور الذي دعا له بالخروج من محنتها الصعبة وتجاوز الأزمة.



وكانت إيمي قد قالت إنها تعيش أزمة نفسية وأنها أوحش بكثير من الأول، وهو ما دفع الجمهور لمهاجمة زوجها حسن الرداد الذي أعلن استئناف نشاطه الفني مجدداً، وسط أحزان زوجته، ليصفه الكثير بأنه ناكر للجميل، وهو الوصف الذي أطلقته عليه دلال عبد العزيز، ولو كان على سبيل المزاح.57317094