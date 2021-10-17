شاهد .. مفاجأة سارة الفنانة إيمي سمير غانم : تخلع ثوب الحداد وتتخذ هذا القرار المفاجئ والجمهور في دهشة !

انت الان تتابع خبر مفاجأة سارة الفنانة إيمي سمير غانم : تخلع ثوب الحداد وتتخذ هذا القرار المفاجئ والجمهور في دهشة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/17 الساعة 08:30 مساءً | (هبه الوهالي)

قرر المُنتج أحمد السبكي دخول الموسم الرمضان المُقبل بأكثر من مسلسل، على رأسها الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم، الإنتاج الدرامي الأول له على شاشة التليفزيون، والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه في رمضان 2017.

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وكشف المنتج أحمد السبكي في تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، أنه يستعد لمسلسلين في رمضان 2022 للنجمين حسن الرداد وإيمي سمير غانم، ليكون العمل الأول لإيمي وحسن بعد وفاة سمير غانم ودلال عبد العزيز.

وأكد السبكي أن مسلسل إيمي سمير غانم استقر على المؤلف وهو شريف نجيب، ومن المقرر أن تدور أحداثه في إطار كوميدي، وأضاف أن العملين ما زالا في مرحلة التحضيرات الأولية والأيام المُقبلة ستقوم الشركة بعقد جلسات كاستينج للوقوف على باقي الأبطال المشاركين.



وأوضح المنتج أحمد السبكي أن مسلسل حسن الرداد ستدور أحداثه في إطار كوميدي أكشن، على غرار بعض الأعمال التي قدمها حسن الرداد من قبل.



وكان آخر أعمال المنتج أحمد السبكي مع النجمين إيمي سمير غانم وحسن الرداد، مسلسل عزمي وأشجان، الذي عرض في رمضان 2018 وكان من بطولة سمير غانم، نسرين أمين، ملك قورة وعدد آخر من الفنانين، وكان من تأليف محمد محمدي وأحمد محيي وإخراج إسلام خيري.56992485