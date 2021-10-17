شاهد .. بعد 20 عام على رحيلها.. مفاجأة بشأن حلق شعر سعاد حسني بالموس وتشويه وجهها!

انت الان تتابع خبر بعد 20 عام على رحيلها.. مفاجأة بشأن حلق شعر سعاد حسني بالموس وتشويه وجهها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/17 الساعة 09:00 مساءً | (هبه الوهالي)

رحلت سعاد حسني فى يونيو 2001 أثر حادث أثار جدلًا متواصلًا حتى الآن، ولم يحسم لغز وفاتها هل كان قتلًا أم انتحارًا، ورغم مرور 20 عامًا إلا أن الشائعات التي ترافق لغز وفاتها مازالت مستمرة، وأبرز هذه الشائعات هي حلاقة شعرها بالموس قبل وفاتها.

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وفي الفترة الماضية انتشرت العديد من الشائعات ومن بينها، تحدث الكثيرون عن اكتشاف أسرة الفنانة الراحلة لفقدانها شعرها أثنا الغُسل.

وأضافت شقيقة السندريلا: "الإشاعة دي طلعت زي إشاعات كتير قبل وصول جثمان سعاد لمصر، بهدف إخافتنا من تغسيل جثمانها، مضيفة: "سعاد شعرها كان طويل جدًا واصل لنص ضهرها،

وكان طبيعي مش مصبوغ حتى لونه كان أسود في أبيض، واكشتفنا في الغُسل إن عندها كسر في الجمجمة، وحسبي الله ونعم الوكيل.



من جانبه كشف الفنان سمير صبري، في مذكراته "حكايات العمر كله" أسرارا حول وفاة الفنانة سعاد حسني.



وقال صبري في مذكراته: "ذهبت مع الجثمان إلى مستشفى الشرطة، وسألت الطبيب الشرعي عن الشائعات وقال لي شعرها طبيعي وغير محلوق، وليس بها أي كسور باستثناء خبطة في

الجمجمة وكدمات زرقاء في الجسم، واستحالة أن تكون سقطت ولا حتى من مسافة شبر واحد، والكدمات الموجودة تدل على أنها توفيت في أعقاب شجار، وأنها ضُربت على رأسها".

وتابع سمير صبري في مذكراته: قالت لي جانجاه أختها "سمعت كلام الدكتور يا سمير، مفيش صباع مكسور.. يبقى إزاي وقعت من الدور السادس؟"، ووصلت نجاة الصغيرة على باب المشرحة، وما أن رأتني حتى صرخت قتلوها، وسألتني جانجاه "إنت تصدق إن سعاد تنتحر؟"، قولت: "سعاد لا يمكن تنتحر مهما بلغت درجة الاكتئاب، وأنا التقيتها آخر مرة وكانت عاملة 28 عملية تجميل في أسنانها، وفقدت 18 كيلو جرام من وزنها، وعملية شد بسيطة في رقبتها، وقالت لي إنها ستكلم سمير خفاجي لعمل مسرحية مثل ريا وسكينة، إزاي تنتحر!".



وأشار سمير صبري، إلى أن تقرير الطبيب الشرعي البريطاني أكد عدم وجود كسور في جسد سعاد حسني، وكذلك الطبيب الشرعي المصري، مضيفًا: هل يعقل أن سيدة عمرها 58 سنة تسقط أو ترمي نفسها من الدور السادس ولا تُكسر، هل يعقل ألا نجد نقطة دم على الأرض في مكان سقوطها؟.

وتابع: كل هذا يقول إن الدورة الدموية توقفت قبل أن تسقط على الأرض، والمؤكد أن نادية يسري تعلم ما حدث، فهي كانت تقول "حبيبة قلبي ماتت أدام عيني هنا" ثم تتراجع وتقول "لا لا مقصدش مقصدش".



واختتم سمير صبري حديثه بقوله: "أثارت وفاة سعاد حسني الكثير من الشائعات، المسألة في رأيي أبسط من ذلك، ربما حدث خلاف ما في الشقة، ماتت سعاد على إثره بعد معركة داخل الشقة، والله أعلم".75578312