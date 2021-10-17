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شاهد .. متع عينك... هيفا وهبي مستلقية على سيارتها الفارهة.. وتنورة من الجلد كشفت الكثير...اتفرج

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/17 الساعة 09:30 مساءً | (مايا)

نشرت النجمة هيفا وهبي مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها على “إنستغرام”، ظهرت فيها بإطلالة مفعمة بالحيوية والاثارة، حيث أطلت هيفا على جمهور الى جانب سيارتها الفارهة مرتدية “توب” بيضاء وتنورة من الجلد كشفت أجزاء من جسمها.

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وظهرت في إحدى الصور وهي مستلقية على السيارة.

 

وعلقت على الصور بالقول: “قال مالقوش في الورد عيب، فقالوا كل الي بيتقال”. ونالت الصور إعجاب الجمهور.

 

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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