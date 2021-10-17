شاهد .. حكاية مجنون شريهان : يقضي 15 ساعة أمام منزلها وباع كل ما يملك من أجل رؤيتها | تفاصيل مثيرة للغاية

انت الان تتابع خبر حكاية مجنون شريهان : يقضي 15 ساعة أمام منزلها وباع كل ما يملك من أجل رؤيتها | تفاصيل مثيرة للغاية والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/17 الساعة 09:30 مساءً | (هبه الوهالي)

كانت الفنانة شيريهان خلال فترتي الثمانينات والتسعينات تتمتع بشهرة واسعة وجمال لافت أوقعها في العديد من المشكلات التي كان أطرفها قصة الشاب الذي عرف بأنه مجنون شيريهان.



ففي واقعة غريبة وبعدما اثارت دهشة النيابة في مصر فقد تقرر إطلاق سراح الشاب بعدما تاكد للجميع انه لم يكن ينوي شرا للفنانة الكبيرة .35517365

تفاصيل الواقعة التي استحوذت على اهتمام الصحف ووصلت إلى أقسام الشرطة والنيابة تقول إن هذا الشاب كان يحوم حول منزل الفنانة الشهيرة يوميا لكنه لم يفكر يوما في أن يعترض طريقها.



شرطة قسم قصر النيل نجحت في إلقاء القبض على الشاب، الذي قال في التحقيق إنه يمتلك أموالًا في مسقط رأسه بقرية من قرى محافظة الدقهلية، وحاصل على مؤهل متوسط، وباع كل ما يملك في قريته وجاء إلى القاهرة من أجل رؤية حبيبته شيريهان.



نسبت التحريات إلى الشاب قوله إنه كان يقضي 15 ساعة يوميًا أمام منزل شريهان حتى يراها، وذكرت جريدة الوسط البحرينية أن الشاب طلب من وكيل النيابة في نهاية أقواله أن يفاتح شيريهان في أمر الزواج.



طرافة الواقعة وسلمية الشاب لم تمنع النيابة من أخذ تعهد عليه بعدم التعرض للفنانة الشهيرة وبالفعل وقّع الشاب على تعهد بعدم التعرض لها بعد أن كشفت التحقيقات أنه لم يكن ينوي أي شر إنما كان التعهد إجراء احترازي لعدم وقوع أي مشكلة في المستقبل.

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