شاهد .. محمد هنيدي يستعد لتقديم برنامج تلفزيوني ممتع.. تعرف على موعد عرض أولى حلقاته واسم القناة!

انت الان تتابع خبر محمد هنيدي يستعد لتقديم برنامج تلفزيوني ممتع.. تعرف على موعد عرض أولى حلقاته واسم القناة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/17 الساعة 11:00 مساءً | (هبه الوهالي)

أعلنت قناة المحور حسب بيان رسمي أن الجمعة القادمة أولى حلقات برنامج الفنان محمد هنيدى " هنيدى شو " في تمام الساعة العاشرة مساءً يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع.

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وسيقدم هنيدى العديد من المفاجآت خلال الحلقة الأولى حيث يستضيف كبار نجوم الفن والمجتمع والرياضة ومجموعة من الفقرات المتنوعة التي يغل عليها القالب الكوميدى، ويعد "هنيدى شو " أولى تجارب الفنان محمد هنيدى في عالم برامج التوك شو.

ويذكر ان برنامج هنيدى يأتي في إطار خطة قناة المحور لتطوير محتوها الذي شهد تغييراً كبيرا على كافة المستويات منذ

انطلاقتها القوية في ابريل الماضي بتغير المحتوى الإعلامي داخل القناة، محققة نجاحاً ملحوظ في عرض البرامج والمسلسلات التي شهدتها القناة خاصة خلال شهر رمضان الماضي.31306200