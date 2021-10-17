شاهد .. نجمة المسرح المصري بجسم ضخم جداً .. لن تتخيل كيف أصبحت وما هي مهنتها قبل الشهرة - صور

انت الان تتابع خبر نجمة المسرح المصري بجسم ضخم جداً .. لن تتخيل كيف أصبحت وما هي مهنتها قبل الشهرة - صور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وصفها والدها بـ"الشوال" لوصول وزنها إلى 145 كيلو جرام، وبعد زواج نجمة المسرح المصري دينا محسن الشهيرة بـ«ويزو» انخفض وزنها بشكل لافت إلا أنها عادت مجددًا إلى نفس الوزن السابق واعتبرته مناسباً لها.

56186267

وقبل فترة وجيزة ظهرت نجمة المسرح المصري، من خلال صور تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، بجسم ضخم جداً، حيث وصل وزنها إلى 170 كيلو جرام.وكشفت الفنانة «زيزو» في مقابلة تلفزيونية، أن وزنها كان حوالي 145 كيلو جرام، وأنها لم تُحاول الاستغناء عن هذا الوزن، وقالت أن وزنها هو سبب شهرتها، وانها قامت بتقديم أدوار لم تقدمها أي فنانة بوزن زائد.

مشروب المُغات

وكانت قد ظهرت دينا محسن، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، عقب إنجابها ابنها الأول «إسماعيل»، بوزن زائد، وأفادت في إحدى البرامج التلفزيونية أنها ظلت تتناول مشروب «المُغات» بعد الولادة، وتسبب ذلك في زيادة وزنها من 40 إلى 50 كيلو.

كما كشفت نجمة مسرح مصر، منذ فترة قصيرة، عن وزنها الحقيقي، وحقيقة خضوعها لـ«الرجيم»، قائلة: «مش هعمل دايت إلا في حالة عدم القدرة على التحرك، وأن وزني كان وصل إلى 170 كيلو جرام».

وأكدت دينا محسن، أن والدها كان دائما ما يسخر من وزنها الزائد، وقالت «أبويا بيقولي أحنا مخلفين شوال، ومكنش بيقدر يشيلني».

شعبية جارفة

واستطاعت نجمة المسرح المصري، تحقيق نجاحات كبيرة وشعبية جارفة في وقت قصير من التحاقها بمجال التمثيل، ونالت خلاله حب وإعجاب الجمهور بسبب خفة ظلها وأدوارها المسرحية والفنية.

المسرح الجامعي

تخرجت دينا محسن من كلية التربية بجامعة عين شمس، وعشقت الفن وشاركت في أداء العديد من الأدوار المسرحية من خلال المسرح الجامعي، ثم التحقت بفرقة الفنان أشرف عبد الباقي، وشاركت في عروض مسرحية «تياترو مصر» ومنها إلى مسرح مصر.تألق فني

وبدأت الفنانة «ويزو» في التألق في أدوارها الفنية من خلال المشاركة في بطولة العديد من الأفلام أبرزها «جيران السعد، وأيام صعبة، وعسل أبيض، وفص ملح وداخ»، وظهرت في بعض المسلسلات الدرامية منها «الكبير أوي، والدخول في الممنوع».وعملت دينا محسن قبل شُهرتها والعمل الفني، مُدرسة كيمياء لطلاب المرحلة الثانوية بإحدى مدارس البنين، وأطلق عليها أصدقاءها اسم «زيزو» بسبب قيامها بإحضار وجباتها المدرسية التي تضمنت «لانشون ويزو».

وقالت نجمة مسرح مصر إنها عملت مُدرسة للكيمياء وكانت تبلغ من العمر 21 عامًا والتلاميذ أعمارهم 17 عامًا، وخلال قيامها بشرح المادة للطلاب على «السابورة» أول مرة داخل الفصل، عن معادلة الكيميائية وكيفية تكوين الملح، حاول أحد الطلاب التعليق بطريقة فُكاهية، فقامت على إثر ذلك بتلقينه علقة ساخنة، ولم تستكمل في مهنة التدريس بعدها.

56186267