شاهد .. نوال الزغبي تكشف خلافها مع نانسي عجرم واليسا.. وتلغي متابعة شرين عبدالوهاب في تويتر!

انت الان تتابع خبر نوال الزغبي تكشف خلافها مع نانسي عجرم واليسا.. وتلغي متابعة شرين عبدالوهاب في تويتر! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/17 الساعة 11:30 مساءً | (هبه الوهالي)

كشفت نوال الزغبي في لقاء تلفزيوني عن حقيقة وجود خلافات بينها وبين إليسا ونانسي عجرم، ونفت تلك الشائعات، وقالت إن علاقتها جيدة بهم، وكذلك بالفنانة أصالة.

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وأضافت إن التنافس على الألقاب الفنية لا يسبب الخلاف، لأن النجوم هم من يصنعون الألقاب وليس العكس، وتغزلت بالفنانة نجوى كرم وأكدت على قوة العلاقة بينهما رغم الشائعات التي تداولت حولهما مؤخراً.

وقالت نوال الزغبي إن شيرين عبد الوهاب ابتعدت عن كل الوسط الفني، وأضافت إنه ربما لديها ظروف تمنعها، وكشفت سبب إلغاء متابعة شيرين عبد الوهاب على تويتر،

وقالت إنها اكتشفت ان شيرين لا تعرف شيئاً عن صفحتها وأن هناك شخص آخر يديرها، وأشارت إلى انها تحب شيرين من قلبها، وكانت تكتب لها دائماً على صفحتها ولكنها لا تتجاوب معها، قبل أن تعرف إن شيرين لا تستخدم صفحتها.87793040