شاهد .. والد ياسمين صبري ينفجر باكيا على الهواء: نفسي أكسر الدنيا على دماغها (فيديو)

انت الان تتابع خبر والد ياسمين صبري ينفجر باكيا على الهواء: نفسي أكسر الدنيا على دماغها (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعرب الدكتور أشرف صبري والد الفنانة ياسمين صبري عن حزنه الشديد، لعدم حضورها وأشقائها حفل زفاف شقيقهم الأكبر أمس، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك أي خلافات أو ارتباط بأعمال مهمة تحيل دون حضورهم.

وقال والد ياسمين صبري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي لبرنامج حضرة المواطن: دي حاجات بتخلي الأخوات حزانى من بعض وبالنسبة لابني الوحيد كنت زعلان عشانه وهو بيعيط كل يوم ويقول ليه أخواتي بيعملوا معايا كدا معملتلهمش حاجة وحشة، وهو فعلًا أطيب ابن في أولادي وعايش في أمريكا وبيجي لأخواته في كل مناسباتهم ويقف معاهم.53163375

وأكد أشرف صبري أنه لا يوجد شيء بينهم يمنعها من أن تحضر فرح أخيها إلا أن النفوس متغيرة فقط ، مؤكدة أن المزعج في الأمر هو انهم ليس بينهم أي خلافات " قائلا ابني كان بيبكي ويقول لماذا يفعلون هذا أنا بحبهم وانا كان نفسي اكسر الدنيا علي دماغهم "

وأضاف والد ياسمين صبري: وفجأة أخواته ماجوش فرحه ولا أي حاجة وطبعًا دا بيأثر على أب عايز يشوف فرحتهم مش متخيل إن فيه إنسان جاحد بالطريقة دي لأخ أكبر شقيق مش عارف دون أي أسباب أو مقدمات وهو مبيقصرش في حقهم، ومعتقدش إن كان عندهم ارتباطات مهمة ومعتقدش إن فيه شيء يمنع الحضور مفيش غير نفوس متغيرة وزعلتنا كلنا والحمد لله الفرح تم بخير وسعيد إننا قدرنا نرفع من معنوياته.

وحرصت ياسمين صبري على المشاركة في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الخامسة، وحضرت حفل الافتتاح بفستان أصفر اللون طويل، مشيرةً في لقاءاتها التلفزيونية إلى عدم استطاعتها استكمال باقي فعاليات المهرجان لارتباطها بعدة أعمال في الفترة الحالية بالقاهرة.53163375