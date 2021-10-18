شاهد .. خانت يسرى مع زوجها وكانت السبب في طلاقها.. فنانة مشهورة:" أمي ماتت وهي غير راضي عني "

انت الان تتابع خبر خانت يسرى مع زوجها وكانت السبب في طلاقها.. فنانة مشهورة:" أمي ماتت وهي غير راضي عني " والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أطلق عليها لقب نجمة مصر الأولى طوال العقود الماضية، وصاحبة التاريخ الفني، والموهبة التي بدأت كبيرة، وبرعت في تقديم كل الأدوار، الزاهدة في رابعة العدوية، والراقصة التي غلبت السياسي، واجادت تجسيد كل الشخصيات التي عرضت عليها، انها الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، الذي يحاول "أحداث نت" التعرف على مسيرتها الفنية والشخصية من خلال هذا العرض.

30436230

ولدت نبيلة عبيد، عام 1945، في حي شبرا بالقاهرة، درست بكلية البنات بالعبابسة وكانت تعشق السينما منذ صغرها، واكتشفها المخرج الراحل ​عاطف سالم​ عام 1961، حيث منحها فرصتها السينمائية الأولى من خلال فيلم "مافيش تفاهم "ولكن كـ"كومبارس"، أمام ​سعاد حسني​ وحسين رياض.

طلب المخرج عاطف سالم الزواج منها عام 1963، وبالفعل وافقت وعاشت معه 4 أعوام، وحققت فيها نجاحات سينمائية، واعتبرت تلك المرحلة هي مرحلة الحظ بالنسبة لها، وخاصة أنها كانت في بداية مشوارها الفني، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن حيث أعلنت نبيلة عبيد عن انفصالهما عام 1967.

كانت أول بطولة لنبيلة عبيد بفيلم "رابعة العدوية "، في عام 1963، ثم ابتعدت لمدة عام كامل عن الساحة الفنية بعد انفصالها عن المخرج عاطف سالم، ولكنها نجحت فى أن تخرج من عزلتها وعادت لاستئناف مسيرة النجاح في عام 1968، حيث قدمت حوالي 5 أعمال سينمائية دفعة واحدة، منها: "السيرك" و"النصابين الثلاثة" و"لست مستهترة".

توهجت نبيلة عبيد فنيا، ما بين السبعينيات والثمانينيات، وجعلت الجمهور يمنحها لقب نجمة مصر الاولى، وقدمت خلال هذه السنوات العديد من الأدوار المختلفة ما بين الراقصة الشعبية في "الراقصة والطبال و"​الراقصة والسياسي​"، والأم في "العذراء والشعر الأبيض"، فتفوقت على فنانات جيلها بالرقص على الشاشة بالرغم من انها لم تكن راقصة.

وعلى الرغم من كونها ليست راقصة، فقد نافست الراقصات في هذه الشخصية، وقدمت شخصية الزوجة القاتلة في "المرآة والساطور"، والمرأة اللعوب في "امرأة تحت المراقبة"، وغيرها من الأدوار في مشوارها الفني، كما قدمت حوالي 5 أعمال مسرحية فقط، منها روبابكيا والبكاشين والطرطور.

أما عن أعمالها الدرامية، منها، سيدة الفندق الفاخر، وكيد النسا، الجزء الثاني مع الفنانة ​فيفي عبده​ و"سكر زيادة" مع ​نادية الجندي​.

تزوجت نبيلة عبيد 5 مرات، وكانت أولى زيجاتها من المخرج الراحل عاطف سالم، وبعدها بسنوات، تزوجت من المخرج ​أشرف فهمي​ في عام 1979، أثناء تصوير فيلمها "لا يزال التحقيق مستمرا"، وانفصلا فور انتهاء الفيلم، وكان زواجها الثالث سرياً والرابع ايضا، ولم تفصح عنهما وقتها، أما زواجها الأخير فكان من رجل السياسة "​أسامة الباز​ "والذي استمر 9 أعوام ولم تعلن عنه وقتها.

وفي لقاء تلفزيون مع الفنانة نبيلة قالت:"أنا حزينة لأن أمي ماتت وهي غير راضية عن قرارى، وكان نفسي أرضيها لكن الدنيا سرقتنى، وفى غمضة عين مرت السنوات ومرضت أمي ورحلت عن الحياة، كلما أتذكرها أشعر بألم شديد كانت صديقتي وحبيبتي وأشعر بالغربة والحزن لرحيلها.

وقد حدثت مشكلة كبيرة بين نبيلة عبيد ويسرا حيت كانت الأخيرة متزوجة من رجل اعمال فلسطيني اسمه "فادي الصفدي" وحدث اعجاب بين الصفدي ونبيلة عبيد وفي إحدى السهرات دخلت يسرا فوجدت زوجها يجلس مع نبيلة عبيد فاشتبكوا مع بعض فقام الصفدي بتطليق يسرا.30436230