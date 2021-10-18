شاهد .. هل تتذكرون جوان جبور طفلة ذا فويس كيدز الرقيقة أصبحت شابة في غاية الجمال كانها حورية من الحنة ...اتفرج

انت الان تتابع خبر هل تتذكرون جوان جبور طفلة ذا فويس كيدز الرقيقة أصبحت شابة في غاية الجمال كانها حورية من الحنة ...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - طفلة ذا فويس كيدز The Voice Kids الموسم الأول تغيرت ملامحها بدرجة كبيرة بعد مرور 5 سنوات تقريباً على ظهورها الأول عام 2016 حيث أصبحت مراهقة جميلة ولاحظ الجمهور التغير الكبير في ملامحها وصوتها وتستعد حالياً لاحتراف الغناء بدرجة أكبر.

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جوان جبور قدمت لأول مرة على المسرح أغنية أنا قلبي دليلي للمطربة ليلى مراد ولاقت نجاح كبير لدى الجمهور ثم انضمت إلى فريق كاظم الساهر حيث تطورت مهارتها كثيراً لكنها خرجت خلال مرحلة المواجهة ولم تصل إلى المواجهة النهائية.

كما نالت جوان إعجاب الجمهور بسبب براءة ملامحها وتسريحة شعرها الطفولية الجميلة التي تركت أثر مميز لدى الجميع، لكن بعد أن أصبحت مراهقة اختلفت ملامحها كثيراً وأصبحت جميلة بخاصة مع تسريحة شعرها ولونه الجديد الذي جعلها تبدو أكبر سناً.

جوان ذا فويس كيدز

جوان جبور قدمت لأول مرة على المسرح أغنية أنا قلبي دليلي للمطربة ليلى مراد ولاقت نجاح كبير لدى الجمهور ثم انضمت إلى فريق كاظم الساهر حيث تطورت مهارتها كثيراً لكنها خرجت خلال مرحلة المواجهة ولم تصل إلى المواجهة النهائية.

كما نالت جوان إعجاب الجمهور بسبب براءة ملامحها وتسريحة شعرها الطفولية الجميلة التي تركت أثر مميز لدى الجميع، لكن بعد أن أصبحت مراهقة اختلفت ملامحها كثيراً وأصبحت جميلة بخاصة مع تسريحة شعرها ولونه الجديد الذي جعلها تبدو أكبر سناً.

جوان جبور أيضاً ظلت لسنوات تضع تقويم أسنان حتى اعتاد الجمهور على مظهرها به لكن بعد فترة استغنت عنه مما كان له تأثير كبير على مظهرها الخارجي وعلى صوتها أيضاً هذا بجانب بعض المكياج الخفيف وإن كانت جوان تظهر في كثير من الصور بإطلالة طبيعية تناسب عمرها وبدون مكياج

جوان جبور

وكانت جوان جبور قد لفتت الأنظار إليها منذ فترة قصيرة عندما علقت على أحداث انفجار مرفأ بيروت وقدمت أغنية من قلبي سلامٌ لبيروت على طريقتها الخاصة ولاحظ الجمهور أن صوتها وطبيعته تغيرت تماماً بعد مرور 4 سنوات على مشاركتها في ذا فويس كيدز

المقارنة بين مظهر جوان جبور بين الماضي والحاضر يعكس الفارق الكبير بينهما بخاصة وأنها قد نشرت صورة واحدة خلال طفولتها وكان عمرها وقتها لا يتجاوز الـ3 سنوات وتمتعت عندها بجمال طبيعي ورقة غير عادية لكن ملامحها تغيرت كثيراً جداً من وقتها إلى اليوم.

أما عن خطط جوان الحالية فهي تخضع لتدريبات صوت بشكل منتظم كي تحافظ على مسيرتها في مجال الغناء كما أنها تحافظ على العلاقات مع زملائها في ذا فويس كيدز مثل غدي ولين حايك بجانب ظهورها مع نداء شرارة الفائزة في ذا فويس للشباب وحرصت على الظهور في بعض البرامج كي تقدم عدد من الأغاني القديمة التي حققت شهرة كبيرة من خلالها، تعرفوا أكثر على جوان جبور من خلال الألبوم أعلاه وشاهدوا التغير الكبير في ملامحها طوال هذه المدة.

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