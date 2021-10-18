شاهد .. معلومات لا تعرفها عن جنسية الزوجة الثانية للمطرب حكيم .. والمفاجأة في منصبها الدبلوماسي ؟

انت الان تتابع خبر معلومات لا تعرفها عن جنسية الزوجة الثانية للمطرب حكيم .. والمفاجأة في منصبها الدبلوماسي ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/18 الساعة 02:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

الفنان المصري حكيم مطر شعبي ذيع صيته في أواخر الثمانينيات وتميز بصوته والقوي، وحنجرته المشهورة، إشتهر حكيم بالأغاني الشعبية التى تحتوي على كلمات راقية، ومن أشهر أغانيه نار، بيني وبينك، إفرض، ولا واحد ولا ميه.

27747078



ما لايعرفه الكثيرون عن حكيم أنه، تزوج مرتين الأولى من سيدة “مروة” التى أنجب منها ولد وبيت، والثانية السيدة “جيهان” وأنجب منها طفلين أيضا.

وقبل أيام قليلة تصدر حكيم وزوجته جيهان، محركات البحث، بسبب تصريحات الأخيرة عنها، وعن قصة الحب التي جمعتهما من أكثر من 25 عام.



وتمتلك زوجة المطرب المصري ثقافة أوروبية كبيرة، حيث قضت معظم حياتها في عواصم أوروبية عديدة، فوالدها مصري يوناني ووالدتها فنزويلية، ولديها الجنسية الفنزويلية واليونانية، وحين ارتبط بها حكيم كانت تشغل منصب قنصل عام دولة فنزويلا في القاهرة.

27747078