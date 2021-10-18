شاهد .. فضيحة هيفاء وهبي :كادت تكشف مناطقها الحساسة بالشورت والأفخاذ المنفرجة!؟

انت الان تتابع خبر فضيحة هيفاء وهبي :كادت تكشف مناطقها الحساسة بالشورت والأفخاذ المنفرجة!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/18 الساعة 02:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها مجموعة صور لها ظهرت بها بإطلالات ووضعيات جريئة أثارت بها الجدل، وهي مرتدية جاكيت مكشوف الصدر، وهوت شورت باللون الزيتي

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واستعرضت إطلالتها الأنيقة من داخل سيارة فارهة، وفي احد الصور جلست على كرسي السيارة بأفخاذ منفرجة حتى كادت ان تكشف عن مناطقها الحساسة حسب رأي المتابعين.

نالت صور هيفاء وهبي استحسان المتابعين الذين تغزلوا بجمالها واثارتها، بينما انتقدها البعض على اطلالتها المكشوفة والخادشة، ووضعياتها المثيرة، كما تنبه البعض على حذائها الذي لفت الأنظار بسبب سعره الباهظ، فهو من ماركة " alexander wang"

العالمية، ويبلغ سعره حوالي 1047$، وكانت قد أثارت الجدل مؤخرا بعدما أطلت على متابعيها أثناء تواجدها في دبي، وهي على شرفة الغرفة الخاصة بها، وترتدي روب الإستحمام.

يذكر ان هيفاء وهبي ورولا يموت قد اشعلن الكثير من التساؤلات مؤخرا، بعد نشر رولا صورة تجمعهن معا أثناء زيارة والدتهن، ما يعني عودة الصلح بينهما بعد سنوات من القطيعة، رغم ان هيفاء وهبي لم تعلق على الصورة.70182005