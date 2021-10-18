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شاهد .. ظهور صاروخ. على خطى والدتها زينب إبنة هيفا وهبي داخل سيارة فارهة.. والأخيرة مثيرة بـ"البليزر والشورت" (صور)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/18 الساعة 02:00 صباحاً | (مايا)

نشرت زينب فياض إبنة النجمة هيفا وهبي مقاطع فيديو عبر "ستوري" حسابها على "إنستغرام" ظهرت فيها داخل سيارة فارهة، ويبدو أنها كانت في إطار الدعاية والترويج. 

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يأتي ذلك تزامنا ًمع نشر والدتها هيفا وهبي مجموعة من الصور عبر حسابها على "إنستغرام"، وظهرت فيها مرتدية "بليزر" و"هوت شورت" باللون الزيتي، داخل سيارة فارهة.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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