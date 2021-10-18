شاهد .. شقيق ياسمين عبد العزيز يعلن عن مفاجأة "قريبة" بشأنها ستسعد الجمهور وينشر صورة جديدة لها

انت الان تتابع خبر شقيق ياسمين عبد العزيز يعلن عن مفاجأة "قريبة" بشأنها ستسعد الجمهور وينشر صورة جديدة لها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/18 الساعة 03:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

شارك الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، الجمهور والمتابعين، برسالة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

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ونشر عبد العزيز صورة لشقيقته ياسمين، وحولها عدد كبير من المعجبين.

وفي وقت سابق، نشر عبد العزيز: “انهاردة كان يوم حلو ومناسبتين يستاهلوا الحمد …الاولي ان ياسمين قربت للتعافي بعد مشوار تعب طويل لاني فعلا شوفت اختي علي مشارف الموت “.



وتابع :” كان إحساس ربنا ما يكتبه علي حد ياسمين مش اختي دي بنتي وحبيبتي”.



واستكمل: “انتو مش متخيلين كم الرسايل والدعاوي والتمني بالشفاء لبنتي .. احنا والحمد لله في نعمه كبيره وفضل من ربنا بوجود الناس دي حوالينا.. وشكرا لكل الناس بجد من قلبي ويارب منشوفش في حد حاجه وحشه.. وتصبحوا علي دنيا احلي”.



وفي وقت سابق، قام وائل عبد العزيز، بالكشف عن أخر تطورات حالتها الصحية كما طمأن جمهورها ومحبيها عليها، وذلك من خلال منشور جديد قام بنشره عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.



حيث كتب وائل، عبر المنشور: ” ياسمين بخير الحمد لله وهترجع قريب لبيتها وشغلها وخبر وفاتها اشاعه وضيعه “ ربنا يجعل يومي قبل يومها ”.37841700