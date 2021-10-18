شاهد .. بوصلة رقص خادشة السعودية مودل روز كاد صدرها ان يخرج بإطلالة تجاوزت الخطوط الحمراء...اتفرج

انت الان تتابع خبر بوصلة رقص خادشة السعودية مودل روز كاد صدرها ان يخرج بإطلالة تجاوزت الخطوط الحمراء...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت السعودية مودل روز موجة غضب كبيرة عبر السوشال ميديا بعد تداول فيديو راقص لها من داخل أحد أماكن السهر الليلية.

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وظهرت مودل روز ظهرت في الفيديو وهي ترتدي فستان أحمر مكشوف من منطقة الصدر وكانت تتراقص بطريقة غريبة ومستفزة للأغلب مما دفع الجمهور لمهاجمتها بعدة تعليقات كان منها:

ياربي هالبنات مادري وش صاير فيهن كلهن بالخارج واستهبال باللبس وقلة الحياء يعني واخرتها معهن”..

وتابع آخر “كأنه صدر متحول حرفياً واهم شئ الكولا فأيدها”..

وجاء في تعليق آخر “ما بيها اغراء ولا بيها انوثه لو تتصلخ كامل

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