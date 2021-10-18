شاهد .. أروى جودة تظهر بأفخاذ مترهلة والجمهور مصدوم..اتفرج

انت الان تتابع خبر أروى جودة تظهر بأفخاذ مترهلة والجمهور مصدوم..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/18 الساعة 05:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تعرضت الفنانة المصرية أروى جودة للتنمر بشكل كبيرة من صيدلية نشرت صورة لها يظهر السيلوليت على رجلها في مهرجان الجونة السينمائي.

79036416

ونشر حساب امرأة صيدلية صورة الفنانة أروى جودة برفقة الفنانة الأردنية صبا مبارك في مهرجان الجونة والسيلوليت ظاهر على جسدها وحاولت أن تقوم بدعاية قائلة: “عملنالك مجموعة خاصة بالسيلوليت، عشان رجليكي تبقى حلوة وناعمة”

وردت في نفس اليوم الفنانة أروى على التنمر الذي تعرضت له قائلة “أنا مش فارق معايا إنه يكون عندي سيلوليت دي حاجة عادية وطبيعية”

وتابعت القول “ميصحش تستخدموا صور الناس بدون استئذان”

وبعد هجوم جمهور أروى جودة على الصفحة التي هاجمتها حذفت الصفحة هذا المنشور وتبين أن المسؤول عنها لم يكن يعلم بما تم نشره.

الجدير بالذكر ان الفنانة المصرية أروى جودة ، هي ممثلة وعارضة أزياء من مواليد عام 1984

بدايتها كانت من خلال عروض الأزياء حيث شاركت في العديد من المسابقات منذ أن كانت في الثانية عشر من عمرها.

عام 2005 شاركت في أول أعمالها السينمائية وهو فيلم "منتهى اللذة" مع حنان الترك ومنة شلبي ويوري مرقدي ومن إخراج منال الصيفي.

79036416