شاهد .. بعد ظهور دينا الشربيني معه بملابس فاضحة.. اتفرج ردة فعل زوجة ابو الروس!

انت الان تتابع خبر بعد ظهور دينا الشربيني معه بملابس فاضحة.. اتفرج ردة فعل زوجة ابو الروس! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/18 الساعة 05:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

بعد مرور 4 أشهر فقط على زواجهما، أثار الفنان حسن أبو الروس التساؤلات حول انفصاله عن زوجته مصممة الجرافيك العالمية غادة والي، لعدم ظهورها معه على السجادة الحمراء وظهوره مع الفنانة دينا الشربيني.

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كما اتضح أن الفنان حسن أبو الروس قام بإلغاء المتابعة لزوجته غادة والي، وقامت هي الأخرى بإلغاء متابعة زوجها، ما زادت من تكهنات الإنفصال خاصة بعد ظهورة يغني ويرقص مع دينا

الشربيني عند وصولها الى الجونة، ورجح البعض وجود علاقة خاصة تربط بين الرواس والشربيني.92958019