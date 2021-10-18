شاهد .. كما ولدتها امها باربي نجد السعودية تصور نفسها بدون ملابس أمام المرآة!؟

انت الان تتابع خبر كما ولدتها امها باربي نجد السعودية تصور نفسها بدون ملابس أمام المرآة!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/18 الساعة 06:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية ​باربي نجد​ المعروفة بمودل جيجي فيديو لها بدون ملابس أمام المرآة على حسابها في إنستغرام .

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وظهرت باربي نجد في الفيديو عارية وبدون ملابس، وهي تجلس على كرسي، وتحمل هاتفها بيدها. وتصور نفسها أمام المرآة .

وأثار فيديو باربي ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية لدى متابعي باربي، فمنهم من أحبوا إطلالتها هذه.

وتركوا لها الكثير من القلوب الحمر في تعليقاتهم، ومنهم من إنتقدوها بسبب هذه الإطلالة، وقالوا إن باربي تخطت كل الحدود الحمر للجرأة.

وسرقت نجد​ أنظار جمهور عريض واسع على مواقع التواصل بصور جريئة تشاركها بين الفينة والأخرى .

وهاجم الجمهور إطلالات “باربـي نجد” بسبب ابتعادها عن قيم وعادات بلادها، بالإضافة الى اتهامها بتعمد الاغراء في سبيل تحقيق الشهرة والـ”ترند” عبر الـ”سوشيال ميديا”.98016808