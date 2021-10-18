شاهد .. ديميت أوزديمير تستعرض جسدها بدون ملابس..اتفرج

انت الان تتابع خبر ديميت أوزديمير تستعرض جسدها بدون ملابس..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور للممثلة التركية ديميت أوزديمير من دون حمالة صدر. لاقت صور ديميت أوزديمير دون حمالة الصدر الكثير من التعليقات والانتقادات.

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ويبدو انّ الفستان أحرجها للغاية اثناء جلسة التصوير، إذ عمدت إلى ارتدائه من دون حمالة الصدر، الامر الذي أدّى إلى تبيان جسمها وجسدها بشكل واضح. فكان الفستان فاضحا ومثيرا للغاية.

وتجدر الاشارة إلى أنّه تم اختيار الممثلة التركية للمشاركة بشكل غير مباشر في مباراة الدوري الاوروبي لكرة السلة بين أناضول أفاس ويونيكس كازان، وذلك من خلال رميها الكرة الوردية كي تبدأ المباراة في 21 تشرين الأول، وهذه الخطوة ضمن حملة دعم مرضى سرطان الثدي.

من جهة اخرى، تتفاوض إحدى الشركات المنتجة مع ديميت أوزديمير لتخوض بطولة مسلسل “الإنتباه”.

ولا يزال خبر انفصال جان يامان عن خطيبته المذيعة الإيطالية ديليتا ليوتا يحير الجمهور الذي يتساءل عن سبب هذا الأمر الذي ما زال مخفياً لكن ديميت أوزديمير كانت قد فضحت ذلك.

ديميت أوزديمير كانت قد فضحت سبب انفصال جان وخطيبته الذي ما زال مجهولاً رغم أن ديليتا ألمحت إلى أن الوقوع بغرام رجل مشهور أمر صعب ورغم أنها لا زالت تحب جان لكن الفراق بينهما كان حتمي لأن ما يظهر عبر مواقع التواصل مغاير للواقع

لكن ومن خلال كلام ديليتا يمكننا العودة قليلاً لحوالي سنتين إلى الوراء عندما وقعت أزمة بين جان وديميت أوزديمير التي قال أنهما كانا في علاقة حب.48640916