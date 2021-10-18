شاهد .. من أين لها كل هذا .. رهف القنون تستعرض سيارتها الفارهة «لامبرغيني» بطريقة خادشة للحياء - اتفرج الصورة 

انت الان تتابع خبر من أين لها كل هذا .. رهف القنون تستعرض سيارتها الفارهة «لامبرغيني» بطريقة خادشة للحياء - اتفرج الصورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في ظهور جديد لها إستعرضت الناشطة السعودية المقيمة في كندا ​رهف القنون​ سيارتها الفارهة من نوع اللامبرغيني.

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فنشرت صورة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها من داخل السيارة، وهي ترتدي جامبسوت باللون البيج، مثل لون الجسم، وتجلس بطريقة إيحائية ومثيرة للجدل.

وعلق المتابعون على الصورة، معبرين عن إستنكارهم تصرفها وطريقة جلوسها المخلة بالآداب.

وعلى الرغم من الانتقادات التي تصلها بسبب تصرفاتها لا زالت رهف القنون لا تكترث أبداً لما يقوله عنها المجتمع العربي، وخصوصاً السعودي الذي تنتمي إليه مع تصدرها الترند على قائمة العبارات الاكثر تداولاً.

فبعد قبلتها لشابة كشفت عن هوية عشيقتها التي نشرت فيديو معها وإسمها سيدني باترسون وعلقت عليها "حبيبتي".

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