شاهد .. الهيبة جبل: يتصدر الترند بنطاق واسع في لبنان والسعودية لهذا السبب ويذهل جميع الجمهور .. اتفرج

انت الان تتابع خبر الهيبة جبل: يتصدر الترند بنطاق واسع في لبنان والسعودية لهذا السبب ويذهل جميع الجمهور .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/18 الساعة 08:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تصدر إسم مسلسل "الهيبة - جبل" الترند على "تويتر" في لبنان والسعودية، وذلك بعد عرض الحلقة الأولى منذ ساعات قليلة، حيث أثبت المسلسل انه يتمتع بشعبية واسعة على المستوى العربي منذ اجزاءه الأولى.

99601098

وأكد المتابعون ان هذا الجزء من الهيبة يحمل الكثير من الغموض والتشويق، كما أشادوا بالأداء الذي قدمه ممثلي العمل خلال الحلقة الأولى.

وتدور أحداث الجزء الخامس من الهيبة حول إكتشاف جبل "​تيم حسن"، مخططًا لتحويل السد المائي الذي تنعم بخيراته الهيبة إلى أخطر منفذ تهريب عرفته الحدود، ما يضعه أمام معركة ومواجهة

محتدمة، ويشارك في بطولة المسلسل: الممثل السوري ​عبد المنعم عمايري​، ​إيميه صيّاح​، ​سعيد سرحان​، ​عبدو شاهين​، وغيرهم، وإخراج سامر البرقاوي.

99601098