شاهد .. ضربها عادل إمام حتى عَلّم على ظهرها.. حكاية الفنانة التي اُتهمت بقضية آداب وتزوجت مطرب مشهور!؟

انت الان تتابع خبر ضربها عادل إمام حتى عَلّم على ظهرها.. حكاية الفنانة التي اُتهمت بقضية آداب وتزوجت مطرب مشهور!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/18 الساعة 09:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

اسمها مشيرة محمد إسماعيل ولدت عام 1952، وكان والدها ضابط شرطة وتوفي وھي لا تزال في عمر 9 شھور، ألحقتها اسرتھا في برامج الأطفال بالإذاعة والتلفزيون، وعملت لسنوات عديدة في فوازیر "عم فؤاد" مع الفنان فؤاد المهندس.

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بدأت الفنانة مشيرة إسماعيل حياتها الفنية في فترة الستينات من خلال دور صغير في فيلم بعنوان عادات وتقاليد وكانت مشيرة اسماعيل لا تزال في السادسة عشرة من عمرها تقريباً حيث عرض هذا الفيلم في عام 1966، وقام ببطولة هذا الفيلم الفنانة عقيلة

راتب والفنان عبد الحفيظ التطاوي والفنان عبد العظيم عبد الحق والفنانة سلوى محمد والفنانة ليلى طاهر والفنانة هدى زكي.

وفي فترة السبعينات بدأت الفنانة مشيرة إسماعيل تشارك في بعض الأعمال الفنية بأدوار كبيرة وأصبحت تشارك في البطولة مع نجوم كبار ومن هذه المشاركات دور كريمة في المسرحية الكوميدية الرائعة أزواج بلا ماضي والتي عرضت في عام 1975 والتي قام ببطولتها الفنان سمير غانم والفنان جورج سيدهم والفنانة إحسان القلعاوي والفنانة نادية شكري والفنانة هناء ثروت والفنان فكري صادق.



وقدمت الفنانة مشيرة إسماعيل عدد كبير من الأفلام واهمها، فیلم الشجعان الثلاثة، زھور بریة، الشوارع الخلفیة، احنا بتوع الاتوبیس، زمن حاتم زھران، ومن الحب ما قتـل، تزویر في أوراق رسمیة، أذكریني، الضحــایا، حتى آخر العمر، المـ ـدمن، لعنة الحب، الشوارع الخلفیة، أذكريني، ھذا أحبه وھذا أریده.



حياتها الشخصية

تزوجت مشيرة إسماعيل من المطرب علي الحجار حيث حاول كثيرا الارتباط بها لكن والدتها كانت ترفض حتى توسط الفنان جورج سيدهم ليقنع والدتها بالموافقة حتى تم الزواج.



تفرغت مشيرة للزواج والحمل في أبنتها ولكن سرعان ما طلقها الفنان علي الحجار بعد زواج دام سنتان ونصف، وذلك بسبب غضبه الشديد وغيرته عليها من عملها وتأخرها في الرجوع من العمل.

وتعرضت مشيرة الى ازمة في بداية حياتها هي اتهامها في قضية الآداب الشهيرة التي عرفت باسم "الرقيق الأبيض" بإدارة شبكة دعارة عام 1974، حتى تم تبرئة المتهمات من القضية التي هزت الوسط الفني بأكمله بل المجتمع المصري في ذلك الوقت.



اعتزلت مشيرة إسماعيل العمل الفني وارتدت الحجاب واختفت لفترة حتى عادت إلى الأضواء، لافتةً الى ان ارتدائها للحجاب لا يتعارض مع رسالتها الفنية.



وفي لقاء تلفزيوني للفنانة مشيرة، قالت: "من المعروف عن عادل إمام بارع في الخروج عن النص لدرجة أن تلك المشاهد تُضحك الجمهور أكثر من المكتوب نفسه، ففي مسرحية الواد سيد الشغال لم يكن كل هذا الضرب مكتوب ولكنه كان يخرج عن النص

ويضربني، وتحول لون ظهري إلى الأحمر في بعض العروض، لقد افتقدت كثيراً العمل مع الزعيم الذي يختار فريق عمله بعناية فائقة، ويبقى دائما النجاح رفيق كل من يعمل معه.46751338