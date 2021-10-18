شاهد .. الفنانة هيفاء وهبي.. بإطلالة جريئة بفستان احمر شفاف وتتعمد الاثارة! (صورة)

انت الان تتابع خبر الفنانة هيفاء وهبي.. بإطلالة جريئة بفستان احمر شفاف وتتعمد الاثارة! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/18 الساعة 10:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنامة اللبنانية هيفاء وهبي صورة جديدة لها ارتدت فيها فستانًا أحمر اللون ومفتوحًا حتى أعلى الفخذ.

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هذا الفستان ارتدته في الحلقة الأولى من مسلسل (أسود فاتح) حين رقصت بمشهد مع الممثل السوري معتصم النهار

قبل أن تكتشف خيانته لها.



الفستان نال اعجاب الكثير من جمهورها، ويبلغ سعره حوالي ٤٩٧$ أميركي أي ما يعادل ٤ مليون ليرة لبنانية بعد انهيار العملة اللبنانية مقابل الأميركي ارتدت فستانها من مجموعة Paula Knorr.

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