شاهد .. النجمة هند صبري.. هكذا بدت على البحر بأجواء عائلية وبإطلالة ناعمة وماذا ارتدت؟صورة

انت الان تتابع خبر النجمة هند صبري.. هكذا بدت على البحر بأجواء عائلية وبإطلالة ناعمة وماذا ارتدت؟صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/18 الساعة 10:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تواجدت النجمة التونسيةالمصرية هند صبري على البحر لتمضي وقتها مع عائلتها الصغيرة وأطفالها.

44608274



نشرت صورة لها ارتدت فيها المايوه، لكنها لم تظهر جسدها كلّه كما تفعل بعض النجمات.



هند تحترم نفسها وجمهورها، وتعرف جيدًا أن عرض الجسد لن يساعدها بتسليط الضوء عليها بشكل ايجابي بل سلبي وسيجعل جسمها مباحًا لكل خلق الله.



ما يميزها أنها متواضعة و”بحالها” أي لم تدخل بسلبيات خذه المواقع ولم تختلق مشاكل مع زملائها أو زميلاتها يل عادة تكون حيادية ولا يهمها سوى عملها والصداقات الحقيقية في الوسط الفني.

44608274