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شاهد .. هذا ما حدث عند التقاء هند صبري بخطيبها السابق باسل خياط وزوجته في مهرجان الجونة!؟

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/18 الساعة 09:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

اشتعلت منصات التواصل الإجتماعي، اليوم الأحد ، بمضامين فيديو التقاء الفنانة التونسية هند صبري بخطيبها السابق الفنان السوري باسل خياط وزجته ناهد زيدان في مهرجان الجونة السينمائي .

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وكانت التونسية صبري قد ظهرت على السجادة الحمراء في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي ولحظة مرور السوري خياط وزوجته ناهد زيدان حدث أمر غير متوقع .

 

إذ لم تقم الفنانة التونسية بإلقاء التحية على خطيبها الأسبق بعد التفاتها إليه كما لم يقم الفنان السوري أو زوجته بذلك كما وضح فيديو متداول على منصات التواصل يوثق لحظات اللقاء .

 


وردة فعل الطرفين تنفي ما كان الفنان قد صرحا به من أن العلاقة بينهما مستتبة وأنهما يعيشان حالة صداقة ولا خلافات بينهما .80923116

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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