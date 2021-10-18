شاهد .. هذا ما حدث عند التقاء هند صبري بخطيبها السابق باسل خياط وزوجته في مهرجان الجونة!؟

انت الان تتابع خبر هذا ما حدث عند التقاء هند صبري بخطيبها السابق باسل خياط وزوجته في مهرجان الجونة!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/18 الساعة 09:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

اشتعلت منصات التواصل الإجتماعي، اليوم الأحد ، بمضامين فيديو التقاء الفنانة التونسية هند صبري بخطيبها السابق الفنان السوري باسل خياط وزجته ناهد زيدان في مهرجان الجونة السينمائي .

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وكانت التونسية صبري قد ظهرت على السجادة الحمراء في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي ولحظة مرور السوري خياط وزوجته ناهد زيدان حدث أمر غير متوقع .

إذ لم تقم الفنانة التونسية بإلقاء التحية على خطيبها الأسبق بعد التفاتها إليه كما لم يقم الفنان السوري أو زوجته بذلك كما وضح فيديو متداول على منصات التواصل يوثق لحظات اللقاء .



وردة فعل الطرفين تنفي ما كان الفنان قد صرحا به من أن العلاقة بينهما مستتبة وأنهما يعيشان حالة صداقة ولا خلافات بينهما .80923116