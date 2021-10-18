شاهد .. فضيحة الهام شاهين بالجونة رقص ومشروب وصدرها يخرج من الفستان .

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/18 الساعة 12:30 مساءً | (مايا)

تعرضت الفنانة الهام شاهين للكثير من الإنتقاد أثناء تواجدها في حفل على هامش مهرجان الجونة السينمائي، حيث التقطت لها صورة أظهرت أجزاءً من جسدها بشكل كبير، وهي ترتدي فستانًا ملونا يكشف منطقة الصدر، حتى كاد صدرها يخرج منه، وفي يدها مشروب ويبدو انها كانت ترقص.

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وبعد الهجوم الحاد الذي تعرضت له الهام شاهين بإطلالتها الجريئة، خرجت عن صمتها لترد في تصريحات خاصة لأحد المواقع وقالت: "أنا مش من متابعين السوشيال ميديا وما بركزش معاها أوي ومبهتمش باللي بيتقال عليها"، وأكدت ان كل شخص حر بلبس ما يشاء، وانتقدت الناس التي تهتم بالفساتين والإطلالات أكثر من الأفلام التي يتم عرضها في المهرجان.يذكر أنه تم افتتاح حفل مهرجان الجونة، يوم الخميس، بحضور عدد كبير من الفنانين والنجوم، من بينهم يسرا، ومنى زكي، وأحمد السقا، وجومانا مراد، وسمية الخشاب، ونسرين طافش وغيرهم الكثير من الفنانين، وتصدرت بعض الفنانات الترند بظهورهن الجريئ واللافت، أبرزهن نجلاء بدر ورانيا يوسف.42766390