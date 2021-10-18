شاهد .. بإطلالة جريئة. نادين نجيم تشعل مهرجان الجونة بفستان شفاف كشف المستور من جسدها .. اتفرج

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/18 الساعة 01:30 مساءً | (مايا)

في حضورها لأول مرة حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، أشعلت نادين نجيم المهرجان بإطلالة خطفت الأنظار، حيث ظهرت بفستان شفاف باللون الذهبي من مجموعة المصمم العالمي زهير مراد وتزيت بمجوهرات راقية، وسدلت شعرها، ووضعت مكياجا سموكي ناعما.

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ونشرت وسائل إعلام مصرية صور نادين نجيم، وتم تداولها بشكل واسع من قبل جمهورها ومحبيها الذين تغزلوا بجمالها وحضورها اللافت، بينما رأى البعض ان اطلالة نادين نجيم فيها جرأة مبالغ فيها وكشفت عن مفاتنها بالشفاف المثير.وكانت نادين نجيم قد أثارت الجدل مؤخرا بعد ظهورها الجريئ مع مصمم الأزياء زهير مراد، حيث ارتدت فستانا قصيرا باللون الأسود، مكشوف الصدر والفخذين، واحتضنها زهير من خصرها، ما عرضها للإنتقاد وتصدرت حديث المتابعين.

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