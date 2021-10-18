شاهد .. عندما وقعت عيني نور الشريف على بوسي وهي تمثل في برامج الأطفال .. الحب من أول نظرة ؟

انت الان تتابع خبر عندما وقعت عيني نور الشريف على بوسي وهي تمثل في برامج الأطفال .. الحب من أول نظرة ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/18 الساعة 01:00 مساءً | (هبه الوهالي)

علاقة حب كبيرة جمعت بين الفنان الراحل نور الشريف وزوجته الفنانة بوسي اثمرت عن ابنتين هما مي وسارة فضلا عن عدة أعمال مشتركة بينهما.

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من أهم الأفلام التي جمعت بين الزوجين بوسي ونور الشريف فيلم حبيبي دائما الذي قدما فيه أقوى قصة حب عرفتها السينما المصرية وأيضا فيلم قطة على نار وغيرها من الأفلام المشتركة.

علاقة الزواج بين النجمين ظلت لفترة طويلة لكنها مرت بهزة انتهت بهما إلى الانفصال لكنهما عادا إلى بعضهما خلال فترة مرض نورالشريف والتي انتهت بوفاته.



سبب الانفصال ظل سرا لا يعرفه أحد حيث لم يصرح به الطرفين لكن نشر في الصحف والمواقع الفنية أن سبب الانفصال يعود إلى علاقة جمعت بين الفنان الراحل نور الشريف والفنانة التونسية الشابة ساندي لكن هذه المعلومة لم يتم تأكيدها أو نفيها من كلا الطرفين.



نور الشريف صرح في أحد اللقاءات التليفزيونية أنه قرر الزواج من بوسي بمجرد أن رآها أمام مبنى التليفزيون وكانت وقتها تمثل في برامج الأطفال وقال وقتها إن هذه الفتاة ستكون زوجتي.



إذا أضيفت الفنانة نورا شقيقة بوسي ومي نور الشريف ابنته تكون أسرة نور الشريف قد كونت فرقة فنية حيث شاركت ابنته في عدد من الأعمال أما نورا فقبل اعتزالها شاركت نور الشريف نفسه بطولة عدد كبير من الأفلام أشهرها فيلم العار وضربة شمس.99520279