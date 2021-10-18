شاهد .. من يقف وراء نشر المقاطع المخلة للهاربة السعودية رهف القنون ؟

انت الان تتابع خبر من يقف وراء نشر المقاطع المخلة للهاربة السعودية رهف القنون ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بطريقة صادمة انتشرت على السوشيال ميديا مقاطع اباحية للهاربة السعودية رهف القنون , وذلك بعد أيام قليلة من قيامها بنشر مجموعة صور فاضحة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بفستان قصير جداً فضي اللون وكاشف عن جسمها بطريقة مثيرة.

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من ناحية أخرى أعلنت القنون انضمامها لمنصة "onlyfans" الإباحية والتي يتم بها مشاركة صور وفيديوهات مقابل اشتراك شهري من المتابعين الذين يرغبون بمتابعة صاحب الحساب ومشاهدة الفيديوهات.

متابعوا رهف، وصفوا الصورة بالمقززة، وإنهالو بالتعليقات، التي جاء فيها :"قافة الإباحية الشرق اوسطية متمركزة على سفاح القربىى والاغتصابات العائلية والبيدوفيليا، لا شيء مثير فيها ابدا بل مواضيع مقززة و منفرة"،"عار ان نرى رهف تروج لشيء يشمئز له البدن و كان سبب اغتصاب قصر و اطفال"، "كثر حاجة تزعل هيا عارفة أغلب متابعينها مراهقات وأعمارهم صغيرة ماأدري كيف جاتها الجرأة تروج لشيء خطير مثل هذا ممكن المراهقات يعتبروه أمر عادي وحُرية شخصية رهف استغلت قصة التعنيف واستغلت موقف النساء ضد التعنيف ولما طلعت بدت تظهر افكارها رغم حريتها بتصرفاتها وكيف تعيش لكن افكارها المسمومة ونشر فكرة الاباحية بين الاخوان قذارة منها ومرفوضة".

هل رهف القنون سحاقية؟

وكانت صدمت القنون المتابعين على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي بنشرها فيديو قصير وهي تقبل صديقتها أو حبيبتها بطريقة حميمة خلال تواجدهما في السيارة.وصدم المتابعون من هذه الجرأة التي تتمتع بها رهف، خصوصا انها سبق ودخلت في علاقة مع شاب وأنجبت منه ابنتها الوحيدة.

ويبدو ان رهف اختارت ان تتخطى الخطوط الحمر مرة ثانية فهل غيرت ميولها الجنسية وتخلت عن ابنتها من اجل حبيبتها؟ اسئلة كثيرة طرحها الجمهور بعد هذه المشاهد الفاضحة، متسائلين عن الأسباب التي قد تدفعها إلى أخذ هذه الخطوة.

وكان حبيب رهف القنون السابق قد اتهمها بأنها رمت ابنتها بالشارع وتخلت عنها وعلى هذا الاساس أشار البعض الى انها من الممكن ان تكون قد قامت بهذه الخطوة لأنها غيرت ميولها الجنسية وأصبحت سحاقية مع الاشارة الى ان قبلتها للشابة التي كانت معها في الفيديو لم يعرف ان كانت بهدف اثارة الجدل او ان علاقتهما جدية.89889698