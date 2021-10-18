شاهد .. شوفي حمار غيري .. عندما قالت أم كلثوم لـ يوسف شاهين: يا ابن المجنونة| تفاصيل مثيرة !!

انت الان تتابع خبر شوفي حمار غيري .. عندما قالت أم كلثوم لـ يوسف شاهين: يا ابن المجنونة| تفاصيل مثيرة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/18 الساعة 04:00 مساءً | (هبه الوهالي)

واقعة من وقائع الزمن الجميل في مصر وخبر حظي باهتمام واسع في الصحافة العربية ومع التطور التكنولوجي عاد الصحافة الالكترونية نشر وقائعه .

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وتفصيلا وبعدما قدم يوسف شاهين فيلم "الناصر صلاح الدين" وقام الزعيم جمال عبد الناصر بتكريمه لفت انتباه كوكب الشرق أم كلثوم فطلبته ليقوم بإخراج أغنية "طوف وشوف" مصورة تليفزيونيًا وبالفعل ذهب شاهين لفيلا أم كلثوم بالزمالك، وعرضت عليه فكرة العمل.

ضحك شاهين عندما سمع أم كلثوم، وقال "أنا عايز أعمل لك قصة حياتك أصور أهم محطات حياتك في فيلم تسجيلي، لكن عايزاني أصور إيه في الأغنية دي الشجر والنيل والمصانع، شوفي حمار غيري أنا معرفش أعمل كده".



هنا انزعجت أم كلثوم من رد فعله وقالت له: قالوا لي عليك مجنون مصدقتش أمشي يا مجنون يا ابن المجنونة".57248326