شاهد .. الفنانة بلقيس فتحي بجمالها الطبيعي: بإطلالة عفوية ناعمة وبتسريحة جديدة ومن دون مكياج وفلتر !؟ صورة

انت الان تتابع خبر الفنانة بلقيس فتحي بجمالها الطبيعي: بإطلالة عفوية ناعمة وبتسريحة جديدة ومن دون مكياج وفلتر !؟ صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/18 الساعة 03:30 مساءً | (هبه الوهالي)

بدت الفنانة اليمنية ​بلقيس​ طبيعية بأحدث إطلالة لها، فنشرت صوراً في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، أثارت إعجاب الجمهور، إذ ظهرت بدون ماكياج وبتسريحة شعر جديدة.

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وعلقت إحدى المتابعات على الصور: "نعيماً يا حب".

وكانت كشفت بلقيس بمقطع فيديو عبر حسابها الخاص أنها تشعر بتعب شديد، خصوصاً أثناء ممارسة الرياضة، ما إضطرها لزيارة الطبيب وإجراء بعض الفحوصات لمعرفة السبب.



وقالت بلقيس إن بعد زيارتها الطبيب وإجراء بعض الفحوصات عرفت أنها تعاني مما يسمى هبوطاً شديداً في مستوى الحديد ونقص في الفيتامن "ب"، ونصحت المتابعين بإجراء الفحوصات بشكل دائم.99908227