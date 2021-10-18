شاهد .. جوروجينا تكشف سبب عدم ممارسة العلاقة الحميمة مع رونالدو

انت الان تتابع خبر جوروجينا تكشف سبب عدم ممارسة العلاقة الحميمة مع رونالدو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تفاصيل صادمة تكشف يومياً عن علاقة كريستيانو رونالدو وحبيبته جورجينا لكن الأمر المفاجئ أن علاقتهما الجنسية أصبحت حديث الجميع.

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وبحسب تقارير صحافية أجنبية تحديداً صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإنّ عادات كريستيانو مع حبيبته جورجينا غريبة نوعاً ما خاصة الجنسية منها.

الصحيفة قالت أن اللياقة البدنية التي يتمتع بها المجم البرتغالي والتي هي حديث الجميع تعود إلى عادات غريبة منها تقسيم فترة نومه.

رونالدو يتبع نظاماً غذائياً يقوم على تقسيم وجباته إلى 6 أقسام بشكل يتلاءم مع الحاجات التي يجب أن يحصل عليها الرياضي للاستمرار في مسيرته.

لكن سر صادم عن نومه تم كشفه أنه لا ينام مثل بقية الناس لمدة 8 ساعات متتالية بل يقسم فترات نومه على 5 مرات متقطعة خلال النهار وكل واحدة منها عبارة عن ساعة ونصف يومياً.واللافت في الأمر أن الصحيفة كشفت أنه ينام وحيداً من دون جورجينا ليرتاح أكثر وهو كان سابقاً قد قال أن ممارسة الجنس معها أهم من أي هدف سجله في حياته.

من ناحية أخرى عادت قضية الاغتصاب التي اتهم فيها مع امرأة أميركية إلى الواجهة من جديد حيث أصدر قاضٍ قراره فيها بعد مرور 12 عاماً.25664250