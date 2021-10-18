شاهد .. شو اسمك يا شطور: أنا اسمي عمور.. رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب!(تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر شو اسمك يا شطور: أنا اسمي عمور.. رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب!(تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/18 الساعة 05:30 مساءً | (هبه الوهالي)

رد الفنان محمد رمضان على الانتقادات التي وجهها له الإعلامي عمرو أديب، بعد تقديمه أغنية « جو البنات »، في افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي.

17818830



ونشر «رمضان» مقطعاً من حلقة عمرو أديب- التي عرضت مساء الجمعة وتحدث فيها عنه- ودمج مقطع الحلقة مع أغنية «شو اسمك يا شطور.. أنا اسمي عمور».

يذكر أن الفنان محمد رمضان قدم أغنية « جو البنات » خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي، والتي شاركه بالغناء فيها نجما المغرب ريدوان ونعمان بلعياشي.17818830