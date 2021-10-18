شاهد .. ماريتا الحلاني وحبيبها وظهورهما برفقة بعض ويحتضنها والسعادة واضحة عليهما.. اتفرج

انت الان تتابع خبر ماريتا الحلاني وحبيبها وظهورهما برفقة بعض ويحتضنها والسعادة واضحة عليهما.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/18 الساعة 06:00 مساءً | (هبه الوهالي)

تساءل المتابعون وبعض رواد مواقع التواصل المهتمين بأخبار الفنانين والمشاهير عن جديد العلاقة بين الفنانة ماريتا عاصي الحلاني ونجم لبنان في التزلج على الماء سيلفيو شيحا،

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وخاصة بعد انتشار أنباء في وقت سابق عن علاقة حب قوية تجمعهما، بعد ظهورهما باكثر من مناسبة برفقة بعضهما وبطريقة حميمية لفتت الأنظار.

حيث كانت ماريتا قد أكدت صحة هذه الأخبار بطريقة غير مباشرة بوقت سابق، من خلال نشر صورة تجمعها بسيلفيو، في باريس، حيث تواجدت لحضور عرض المصمم ايلي صعب في إطار أسبوع الموضة في العاصمة الفرنسية،

وكان يحتضنها والسعادة واضحة عليهما، كما كانت قد تحدّثت سابقا في مقابلة لها عن سيلفيو وقالت: "صديق العائلة، جميعنا نحبه ونقدّره لأنه إنسان رائع بالفعل!"،

كما صرح سيلفيو شيحا ان ماريتا هي أفضل مغنية بالنسبة له. وهي "خط أحمر"، ما زادت الشكوك حول العلاقة التي تربطهما.

تساءل المتابعون وبعض رواد مواقع التواصل المهتمين بأخبار الفنانين والمشاهير عن جديد العلاقة بين الفنانة ماريتا عاصي الحلاني ونجم لبنان في التزلج على الماء سيلفيو شيحا،

وخاصة بعد انتشار أنباء في وقت سابق عن علاقة حب قوية تجمعهما، بعد ظهورهما باكثر من مناسبة برفقة بعضهما وبطريقة حميمية لفتت الأنظار.

63669479