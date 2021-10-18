شاهد .. أشهر فنانة عربية أوهمت الجميع أنها رجل حتى أصيبت بـ «رصاصة حقيقية» في الوجه أثناء تصوير أحد المشاهد .. لن تصدق من تكون؟

انت الان تتابع خبر أشهر فنانة عربية أوهمت الجميع أنها رجل حتى أصيبت بـ «رصاصة حقيقية» في الوجه أثناء تصوير أحد المشاهد .. لن تصدق من تكون؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/18 الساعة 06:30 مساءً | (هبه الوهالي)

الفنانة المتألقة والنجمة ديمة قندلفت هي ممثلة ومغنية سورية ولدت عام 1979، ودرست في كلية الاقتصاد، كما بدأت مشوارها الفني بالغناء في فرقة جوقة الفرح، ثم انتقلت بعد ذلك إلى التمثيل عام 2001، وعرفها الجمهور بتقديم الأدوار الجريئة وشاركت في عدد كبير من الأعمال السورية المهمة.

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أثار برنامج the masked singer انت مين جدلًا كبيرًا خلال الأيام القليلة الماضية خاصةً بسبب الحلقة قبل النهائية التي ظهرت بها فنانة بحث عنها الكثيرين وتصدرت محركات البحث المختلفة.

وهي الفنانة ديمة قندلفت التي نجحت في الوصول إلى الحلقة قبل النهائية ببرنامج The Masked Singer من خلال تقديمها شخصية الطاووس التي سببت بها حيرة كبيرة بين لجنة التحكيم التي تتكون من سيرين عبد النور وقصي الخولي وحسن الرداد.

وبعد أن خرجت ديمة من البرنامج أصبح اسمها تريند ليبحث الجمهور عنها ليتعرف عليها عن قرب بعد أدائها المتميز في البرنامج، ولكن لم يعلم الكثيرين أن حياتها مليئة بالأحداث والأسرار.



ومن بين الأعمال التي شاركت بها ما ملكت أيمانكم، والشك، وتعب المشوار، والجزء الأول والثاني من باب الحارة، والاجتياح، كما تزوجت عام 2015 من وزير الاقتصاد السوري همام الجزائري، وأثارت زيجتها جدلاً كبيرًا وقتها بسبب اختلاف الأديان، فهي مسيحية وهو مسلم.



وشاركت ديمة في برامج منها شكلك مش غريب عام 2014، ولكنها أثارت ضجة مؤخرًا في برنامج أنت مين حيث استطاعت أن تخدع الجميع في أول حلقة إذ ظن الجميع أنها رجل، وتمكنت من الوصول إلى الحلقة قبل النهائية واستطاع كل المحققين اكتشاف شخصيتها عدا حسن الرداد.

جدير بالذكر أنها تعرض عام 2002 لحادث صعب خلال تصوير مسلسل الاجتياح الذي أخرجه شويق الماجري، حيث أصيبت خلال تصوير مشهد برصاصة أسفل وجهها وكان التصوير في منطقة بعيده مما جعل الوصول إلى المستشفى صعبًا



وانهارت وقتها الفنانة السورية لأن وجهها أهم شيء في عملها كممثلة وظلت تردد مستقبلي راح، ولكن في النهاية لم يترك الجرح أثرًا كبيرًا، كما تعرضت مؤخرًا للانتقادات بعد مشاركتها في الجزء الرابع من مسلسل الهيبة ووصف الجمهور أدائها بالتصنع.



ويشار إلى أن ديمة قندلفت تهتم بالرياضة وخاصة السباحة وهي بطلة فيها، كما تحافظ على لقايتها ورشاقتها من خلال تواجدها الدائم في الجيم.

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