شاهد .. فضيحة مودل روز على العلن..اتفرج

انت الان تتابع خبر فضيحة مودل روز على العلن..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشف طليق مودل روز السعودية عن كل التفاصيل التي يعاني منها في قضيته ضدها، حيث اعتبر أنّ ما يمرّ به معقّد إلى أبعد الحدود.

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في التّفاصيل، أعرب محمد الحمود، زوج عارضة الأزياء السعودية مودل روز، عن استيائه الشديد من الأخيرة؛ بسبب التعقيدات التي تحدث في القضية الجارية بينهما.

وقال الحمود، عبر منشور بحسابه في “سناب شات”، إنَّ الطرف الثاني لا تُؤمن بحكم القضاء، ورفضت في البداية الحكم وأثارت الجدل، ولكنَّها لم تنجح في ذلك.

وأضاف أنَّ مودل روز، بعدما أدركت أن القضاء سيكون ضدها، حرقت كل شيء، وتحقد عليه، وتوعَّدها بالمحاسبة على كل خطأ ارتكبته، قائلاً: “لن تمر أفعالها بسهولة، ومهما حاولت تغيير مجرى القضية إلى واجهة أخرى فلن تنجح في هذا الأمر؛ لأن ذلك لن يُغيِّر الواقع المنظور”

كما اعتذر رجل الأعمال السعودي لجمهوره عن قلة ظهوره في “سناب شات”؛ لأنه يُعاني في تلك الفترة الأجواء السيئة التي تحدث بينه وبين مودل روز.

ولفت الحمود إلى أنَّ القضية ليست حُب وغرام بين الطرف الثاني، بل هي قضية تخصّ مستقبله وحياته الشخصية، وأنَّ ما يحدث معه “لم يسبق حدوثه لأحد في التاريخ”، من صعوبة الموقف، وهذا الأمر “بشهادة محاميه المسؤولين عن القضية مع الطرف الثاني”

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