شاهد .. بعد إطلالاتها الخادشة هند القحطاني تفضح نفسها عن طريق الخطأ .. اتفرج

انت الان تتابع خبر بعد إطلالاتها الخادشة هند القحطاني تفضح نفسها عن طريق الخطأ .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر مقطع فيديو نشرته هند القحطاني عبر حسابها في سناب شات، تعرضت لموقف محرج بعد ان أزالت الفلتر الذي تستخدمه من خلال التطبيق عن وجهها بالخطأ أثناء قيامها بشرب المياه، مما أدى إلى ظهورها بشكلها الطبيعي بدون مكياج.

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وانهالت التعليقات من قبل المتابعين الذين سخروا من الخطأ الذي وقعت فيه، وأشار البعض ان ما حدث يعتبر فضيحة لأن هند تحرص على ظهورها بفلاتر ولا تكشف شكلها الطبيعي، مؤكدين أن أنفها ظهر أكبر من المعتاد، متمنين منها أن تكون إطلالاتها طبيعية وواقعية، بعيدا عن التجميل والفلاتر.يذكر ان هند القحطاني قد كشفت مؤخراً أنها من الأشخاص الأعلى أجراً في ما يخص الاعلانات على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتقاضى حوالى 10 آلاف ريال سعودي مقابل الدقيقة الواحدة للاعلان عن أي منتج على صفحاتها، أي حوالى ألفين و666 دولار أميركي.

هذا وتعرضت هند القحطاني للإنتقادات الحادة مؤخرا بسبب اطلالاتها الفاضحة واستعراض مفاتنها بطريقة جريئة، كما انها تستعرض مفاتن ابنتها بطريقة تستفز المتابعين.

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