اتفرج – هند صبري تلتقي بخطيبها السابق باسل خياط

شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبري تلتقي بخطيبها السابق باسل خياط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقت الفنانة هند صبري بخطيبها السابق الفنان السوري باسل خياط في مهرجان الجونة، ممل أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت رد فعلها الترند .

حيث ظهر باسل خياط من خلفها ممسكاً بيد زوجته ناهد زيدان دون أن يقوما بإلقاء التحية على بعضهما البعض واكتفوا بالابتسام فقط.

و أثار رد فعل هند صبري الانفعالي نتيجة مرور باسل خياط وراءها بينما هي كانت تستعد لالتقاط صورة لها.

و كتب أحد المستخدمين: “اعتقد لانه فقط مر من وراها لانها كانت مستعده للصوره ، اهو كان غلطان يعني ما لقى مكان يمشي فيه غير من وراها ؟”.

يذكر أن علاقة حب جمعت كلًا من هند صبري وباسل خياط وبقيا مخطوبين لمدة عامين ونصف العام، إلا أنهما انفصلا بسبب غيرة خياط الشديدة، لكنهما لا يزالان صديقين جيدين وفي كل مرة يلتقيان يضحكان على تصرفاتهما الصبيانية آنذاك.

و حالياً باسل خياط متزوج من ناهد زيدان وأنجب منها ابنه شمس الدين وابنته إيزابيل، بينما هند متزوجة من رجل الأعمال المصري احمد الشريف وأنجبت منه ابنتين هما: علياء وليلى .