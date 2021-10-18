شاهد .. العرافة اللبنانية ’’ليلى عبداللطيف’’ ترعب جميع العرب قبل قليل بتوقع جديد يشيب لها الرأس؟؟؟

انت الان تتابع خبر العرافة اللبنانية ’’ليلى عبداللطيف’’ ترعب جميع العرب قبل قليل بتوقع جديد يشيب لها الرأس؟؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أطلت ليلى عبداللطيف بحلقة خاصة على قناتها على اليوتيوب وأطلقت سلسلة من التوقعات الجديدة للعام ٢٠٢١ ومن أبرزها.

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أطلت ليلى عبداللطيف بحلقة خاصة على قناتها على اليوتيوب وأطلقت سلسلة من التوقعات الجديدة للعام ٢٠٢١ ومن أبرزها.

– الحزن والحداد يلفان أجواء احدى الطوائف اللبنانية

– أسعار الذهب والفضة والمعادن سترتفع بشكل غير مسبوق وستصبح القوة الحقيقية لاقتصاد العالم

– اكتشاف دواء لمرضى السرطان قريبًا

– رغد صدام حسين ستعود الى الواجهة من جديد

– استراليا تفتح باب الهجرة من جديد وتقوم بالتجنيس

– خطر محتمل من فيروس جديد يدق باب استراليا وسيكونون بالمرصاد

– نشاهد في لبنان حرق وتكسير لمؤسسات حكومية في لبنان

– العام القادم هو عام ازدهار وبداية الانماء والاعمار في عدة دول عربية

– الدولار في لبنان سيرتفع مجددًا ويصل الى اكثر من ٣٠ الف، لكنه سيعود وينخفض الى النصف مهما علا ارتفاعه مع نهاية السنة

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– تشهد السويد عددًا من التدابير والإجراءات غير مسبوقة داخل البلاد للحد من انتشار السلالة الجديدة من وباء كورونا

– الأنظار والإعلام على حكومة الرئيس حسان دياب من جديد لحدث ما.

– اسم الوزيرة ريا الحسن سيظهر بقوة على التلفاز ويكون حديث الناس احدث ايجابي

– عمليات اعتداء مؤسفة تطال أحد القضاة البارزين في لبنان

– مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني تصدر تحذيرًا عامًا للبنانيين بسبب احداث عامة

– الجيش الببناني يتلقى مساعدات من مصر وأرى وفدًا عسكريًا مصريًا يزور قائد الجيش جوزيف عون في وزارة الدفاع

نار ودخان اسود في سماء تل ابيب والعدو الاسرائيلي يتأهب ويكون في حالة هلع وارباك.

– سنشهد عمليات اغتيال تطال شخصيات عربية وخليجية في الفترة المقبلة

– مظاهرات حاشدة واحتجاجات مليونية وغضب عارم يعم الشوارع اللبنانية وخصوصًا ما بين صيدا وطرابلس تحمل هذه المظاهرات مشاهد مؤثرة للعسكر اللبناني وهو يتعاطف مع هذه الحشود وسنرى العسكر منتشرًا بين صفوف الشعب.

– الجيش اللبناني سيكون مع الناس

– أشعر بقلق كبير من شهر آب – أغسطس بسبب المظاهرات والناس ستنزل بقوة الى الشارع حتى بوجود كورونا دلتا وغيره

– شهرا اب وايلول عنوان القلق في لبنان

– حقيقة تفجير مرفأ بيروت ستكشف

– فاجعة جديدة وكبيرة من جراء احدى الكوارث الطبيعية وخصوصًا كوارث المياه وما بين مياه الامطار والبحر أرى ان مياه البحر ستكون مصدر الخوف والقلق الحقيقي خلال المرحلة القادمة في العالم

– هاجس الخوف والقلق من وقوع حادث كبير قد يكون في عملية اغتيال او تفجير في عمل امني خطير في لبنان72272711