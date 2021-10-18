اتفرج – الإعلان عن فيلم جديد يجمع بين إيمي سمير غانم وحسن الرداد

شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن فيلم جديد يجمع بين إيمي سمير غانم وحسن الرداد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اختفت الفنانة إيمي سمير غانم عن الأضواء خلال الشهور الأخيرة لهذا العام، بسبب وفاة والدها سمير غانم و والدتها دلال عبد العزيز.

و كشف مؤخراً المنتج أحمد السبكي أنه يقوم بالتحضير حالياً لأكثر من عمل درامي من المقرر أن يتم عرضهم في الموسم الرمضاني 2022.

ومن أولى الأعمال التي يتم التحضير لها هو عمل مشترك بين إيمي سمير غانم وحسن الرداد، والذي حاليًا يتم كتابته ووضع ملامح العمل والشخصيات، حيث تم ترشيح مخرج العمل باقي أبطال المسلسل، وعلى رأسهم إيمي سمير غانم وحسن الرداد.

كما أنه يقوم بالتحضير الفترة المقبلة، عمل آخر وهو الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم، والذي تبدأ أحداثه في الإسكندرية بعيدًا عن أحداث الجزء الأول ومختلفة كثيرًا، حيث قام بتأليفه أحمد عبدالله، وإلى الآن لم يتم الاستقرار على الأبطال المشاركين في العمل، ويتمنى أن الجزء الثاني يحقق نجاح الجزء الأول، والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2017 .

يذكر أن الفنان حسن الرداد يقوم حاليًا بتصوير فيلم تحت تهديد السلاح، حيث شاركه في البطولة عدد من النجوم ومنهم مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبدالجليل وأحمد بدير، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

أما عن إيمي فهي لم تشارك في الموسم الرمضاني السابق لعام 2021، وكان آخر أعمالها هو مسلسل سوبر ميرو الذي تم عرضه في عام 2019، وهو من تأليف محمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوي.