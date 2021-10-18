شاهد .. ادلع يا كايدهم :رولا يموت على الأرجوحة بدون ملابس وحركاتها الجريئة الخارجة عن الأدب تشعل المتابعين !؟

انت الان تتابع خبر ادلع يا كايدهم :رولا يموت على الأرجوحة بدون ملابس وحركاتها الجريئة الخارجة عن الأدب تشعل المتابعين !؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/18 الساعة 09:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت اللبنانية رولا يموت مقطع فديو لها على البحر وهي تركب أرجوحة وترتدي البكيني فقط، وتقوم بحركات جريئة وايحائية، وسدلت شعرها، وبللته بالبحر وهي تتأرجح، وعلقت على الفيديو: "ادلع يا كايدهم.

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وانهال المتابعون على فيديو رولا يموت بالتعليقات وتغزلوا بجمالها واثارتها، بينما انتقدها البعض بتعليقات حادة وقاسية، لكن يعرف عن رولا يموت انها لا تهتم بالتعليقات السلبية، بل تتعمد

استفزاز منتقديها بصور ومقاطع فيديو جريئة.وتحرص رولا يموت على مشاركة متابعيها بآخر صورها واطلالاتها الجريئة.



حيث تظهر بالبكيني والمايوه وتستعرض مفاتنها بطريقة يعتبرها البعض خادشة ومخلة للآداب، وتقوم بحركات ايحائية تشعل بها تعليقات المتابعين.23491276