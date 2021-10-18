شاهد .. باطلالتها الفاضحة وبعد والإعتداء عليها بلاغ بترحيل دوللي شاهين من مصر .. اتفرج

انت الان تتابع خبر باطلالتها الفاضحة وبعد والإعتداء عليها بلاغ بترحيل دوللي شاهين من مصر .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعد نشر صورها في المستشفى والكدمات تملأ وجهها، ادعت الممثلة اللبنانية دوللي شاهين تعرضها إلى اعتداء وحشي من مجهولين، ما أثارت الذُعر بين الجمهور، وعملت على تكدير الأمن والسلم المجتمعي.

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، وتم تداول الكثير من الأخبار والتحليلات حول الفاعلين والدوافع، حنى رجح البعض ان تعري الفنانة دوللي شاهين واطلالاتها الفاضحة هي السبب للاعتداء عليها، بينما رجح البعض إحتمالات أخرى، لكن جاءت المفاجأة أن تلك الكدمات كانت دعاية لمسلسل تعمل عليه الفنانة.

وهذا القلق الذي سببته دوللي شاهين بين المواطنين والاجهزة الأمنية، تسبب في تقديم أحد المحامين بلاغاً ضدها بتهمة الادعاء الكاذب، وإزعاج السُلطات مؤكدا ان نشر الإشاعات الكاذبة يستحق العقوبة.

وأكد المحامي في البلاغ الذي قدمه إلى النائب العام ضد الفنانة دوللي شاهين إنها حاولت اللهث وراء الشهرة على حساب المجهودات الأمنية، مشيرا ان كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، عقوبتها المقررة في هذه الحالة، "الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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