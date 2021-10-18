شاهد .. أول ظهور لـ ميرفت أمين بعد وفاة دلال عبد العزيز.. بدأت تصوير مسلسل جديد(صور)

انت الان تتابع خبر أول ظهور لـ ميرفت أمين بعد وفاة دلال عبد العزيز.. بدأت تصوير مسلسل جديد(صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/18 الساعة 11:30 مساءً | (هبه الوهالي)

بدأت الفنانة ميرفت أمين، تصوير مشاهدها في حكاية حكايتي مع الزمان، ضمن حكايات مسلسل إلا أنا، والذي انطلق تصويره منذ أيام.

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وتمثل حكاية حكايتي مع الزمان، عودة الفنانة ميرفت أمين للأضواء، بعد غياب 3 سنوات عن الدراما، حيث كان آخر عمل قدمته، هو مسلسل قيد عائلي مع الفنان الراحل عزت العلايلي عام 2019.

الفنانة ميرفت أمين أجّلت من قبل تصوير حكايتي مع الزمان خلال الفترة الماضية بعد التعاقد على العمل، بسبب دخولها في حالة حزن شديدة، بسبب رحيل صديقة عمرها الفنانة دلال عبد العزيز، وهو ما تفهمته الشركة المنتجة للعمل، ما جعلها تؤجل الحكاية التي اختُتم بها الموسم الثاني، من حكايات إلا أنا.

حكايتي مع الزمان مقرر عرضه على مدار 10 حلقات على أسبوعين، خلال الفترة المقبلة، وتقدم ميرفت خلال الأحداث شخصية مختلفة تمامًا، تشير لأزمة يمر بها جيل كامل من الآباء والأمهات وكيف يتعاملون مع تلك الأمور.



مسلسل إلا أنا مسلسل إلا أنا دراما مستوحاة من قصص حياتية، فكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد وقائع وأحداثًا حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

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