شاهد .. معلومات لا تعرفها عن ابنة رشدي أباظة.. أمها أمريكية وتزوجت هذا الفنان الشهير!

انت الان تتابع خبر معلومات لا تعرفها عن ابنة رشدي أباظة.. أمها أمريكية وتزوجت هذا الفنان الشهير! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/19 الساعة 12:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

في يونيو 2019، رحلت عن عالمنا، السيدة قسمت رشدي أباظة، الابنة الوحيدة للفنان الراحل، وتم تشييع جنازتها، في مسجد نصر الدين أول منطقة الهرم، وتم نقل الجثمان لمثواه الأخير في مقابر الأسرة بمنطقة نزلة السمان.

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وفي السطور التالية نقدم بعض المعلومات التي قد لا يعرفها الكثيرون عن قسمت رشدي أباظة.

والدة قسمت كانت الزوجة الثانية لرشدي أباظة، وكانت أمريكية الجنسية وتدعى باربرا.



تزوجت قسمت من الفنان أحمد دياب قبل دخوله عالم الفن، وأقيم حفل الزفاف في أحد فنادق منطقة الهرم، وحضر الحفل عدد من النجوم، أبرزهم نجوى فؤاد، وفيفي عبده، وعمر خورشيد، ومحمد نوح.



ولدى قسمت رشدي أباظة ابن واحد فقط يدعى أدهم أحمد دياب، وتم تداول صوره خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، للشبه الكبير بينه وبين جده الفنان رشدي أباظة.



ظهرت قسمت قبل وفاتها في برنامج "هنا العاصمة"، الذي كانت تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، وقالت إنّ الفنانة الراحلة سامية جمال ربّتها لمدة 5 سنوات، كانت خلالها بعيدة عن الأضواء والتمثيل، وأضافت أنها خلال هذه الفترة كانت شديدة الارتباط بها وبوالدها، مشيرة إلى أنّ سامية كانت حنونة ولم تُثِر أيّ مشاكل معها.

خلال البرنامج نفسه، أكدت قسمت أنّ والدها رشدي أباظة تزوج من الفنانة اللبنانية صباح لمدة 48 ساعة فقط كما يقال ، مؤكده أنها لا تعرف أسباب الانفصال.



وكانت قسمت رشدي أباظة واحدة من الأعضاء الفاعلين بجمعية أبناء فناني الزمن الجميل، التي أنشأها أبناء عدد من نجوم هذا الزمن، في محاولة منهم لإحياء التراث الفني القديم.

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